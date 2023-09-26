В Лубенском районе Полтавщины прогремел взрыв на магистральном газопроводе
В Лубенском районе Полтавщины во вторник, 26 сентября, раздался взрыв: на магистральном газопроводе произошла разгерметизация
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В Лубенском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", - написал он.
Лунин добавил , что по состоянию на 13:51 на месте инцидента выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание травы.
Фото: t.me/DMYTROLUNIN/10197
Впоследствии в МВД уточнили , что взрыв произошел в 13:00 вследствие разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). Обслуживающий персонал перекрыл задвижки на участке, поэтому давление в газопроводе постепенно снижается.
"Угрозы населенным пунктам нет. Горения газа не наблюдается. Количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется", - проинформировали в МВД.
- 21 сентября взрыв на газопроводе произошел в Румынии. Ковш экскаватора случайно задел трубу газопровода, в результате чего пострадали работники строительства: четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.
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