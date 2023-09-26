В Лубенском районе Полтавщины прогремел взрыв на магистральном газопроводе

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Лубенском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", - написал он.

Лунин добавил , что по состоянию на 13:51 на месте инцидента выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание травы.

Фото: t.me/DMYTROLUNIN/10197

Впоследствии в МВД уточнили , что взрыв произошел в 13:00 вследствие разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). Обслуживающий персонал перекрыл задвижки на участке, поэтому давление в газопроводе постепенно снижается.

"Угрозы населенным пунктам нет. Горения газа не наблюдается. Количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется", - проинформировали в МВД.