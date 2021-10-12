В Лозовой, на Харьковщине, неизвестные перекрыли газопровод, более 16 тыс. квартир остались без газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Сегодня утром нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, так как плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 200 квартир ", - сообщила пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко.

По ее словам, работы по восстановлению поставок газа начнутся в среду, 13 октября.

"Утром будут осуществлять пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Есть заявление от Харьковгаза, информация зарегистрирована в Едином учете", - отметили в отделе коммуникаций.