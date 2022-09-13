В Лозовой Харьковской области оккупанты полностью уничтожили школу и детский сад

Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

"Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре образовательной отрасли. Наголову уничтожена школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория и частные дома", - рассказал городской голова.

В результате удара дети остались без учебного заведения, а это более полутысячи школьников. Разрушено также дошкольное учреждение на 80 мест.

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