В Лозовой Харьковской области оккупанты полностью уничтожили школу и детский сад
13 сентября ночью, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. В результате попадания ракеты полностью разрушено здание школы и детский сад
Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.
"Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре образовательной отрасли. Наголову уничтожена школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория и частные дома", - рассказал городской голова.
В результате удара дети остались без учебного заведения, а это более полутысячи школьников. Разрушено также дошкольное учреждение на 80 мест.
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