В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер

Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на его представительницу Элис Кингсли.

Шортер скончался в окружении своей семьи в Лос-Анджелесе.

"Композитор-провидец, саксофонист, изобразительный художник, преданный буддист, преданный муж, отец и дедушка Уэйн Шортер отправился в новое путешествие как часть своей необычайной жизни – покинул землю, которой мы ее знаем, в поисках множества новых вызовов и творческих возможностей", – говорится в заявлении Кингсли.

Уэйн Шортер родился в Ньюарке, посещал художественную среднюю школу, которую окончил в 1952 году. После окончания Нью-Йоркского университета по специальности "музыкальное образование" 1956 года Шортер провел два года в армии США, в это время сыграл с Горацием Сильвером.

1959 Шортер присоединился к Jazz Messengers, а через 4 года стал музыкальным директором этой группы, с которой гастролировал в США, Японии и Европе. Шортер получил международное признание и славу "одного из самых одаренных молодых саксофонистов".

В 1964-68 годах Шортер играл в квинтете Майзла Дэвиса.

До 1968 года он играл исключительно на теноровом саксофоне. С 1969 года также на саксофоне-сопрано, а с начала 1970-х преимущественно на сопрано.

Одновременно с работой в квинтете Дэвиса, Шортер записал несколько альбомов для Blue Note Records, преимущественно собственные композиции, с разными музыкантами.

В 1970 году Шортер создал фьюжн-группу Weather Report с клавишником Джо Завинулом и басистом Мирославом Витовшем, распавшуюся в 1985-м. Покинув Weather Report, Шортер продолжал записывать и управлять группами в стилях джаз-фьюжн, включая гастроли в 1988 году со знаменитым Карлосом Сантаной.

В 1995 году Шортер выпустил альбом High Life, получивший премию "Грэмми" как лучший альбом современного джаза в 1997 году.

Шортер продолжал концертную деятельность до конца 2010-х и только после почти 70-летней исполнительской карьеры по состоянию здоровья вынужден был прекратить выступления.

В общей сложности Шортер записал более 20 сольных альбомов, завоевал мировую славу и повсеместное признание профессионалов и коллег. В 1997 году Уэйн получил от Национального фонда искусств США престижную награду Master Jazz.