В Лос-Анджелесе потребовали прекратить кровопролитие в Украине
Митингующие обратились с призывами остановить Путина и российский империализм прямо сейчас
Более тысячи человек собрались в районе Вествуд в Лос-Анджелесе в субботу, 26 февраля 2022 года, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины и потребовать от США сделать больше для помощи осажденной стране .
Митинг #StandWithUkraineLA состоялся на бульваре Санта-Моника, 11111, возле бульвара Сепульведа, где находится офис сенатора Дайан Файнштейн.
Участники обращались с призывами: "Остановите российский империализм! Очистите небо! Сохраните наши жизни! Остановите Путина сейчас! Путин, Руки прочь от Украины!"
На всех четырех углах перекрестка были видны демонстранты.
Организаторы протеста: Марьяна Бойко, Мишка Лаврис, Ирина Василькова, Елена Калиш, Богдан Хруставчук, Андрей Татаренко, Виктор Кавинский при поддержке Центра украинского искусства, Украинский культурный центр призвали "все общество Лос-Анджелеса присоединиться к украинцам-американцам, чтобы ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТ в Украине!"
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