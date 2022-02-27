В Лос-Анджелесе потребовали прекратить кровопролитие в Украине

Более тысячи человек собрались в районе Вествуд в Лос-Анджелесе в субботу, 26 февраля 2022 года, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины и потребовать от США сделать больше для помощи осажденной стране .



Митинг #StandWithUkraineLA состоялся на бульваре Санта-Моника, 11111, возле бульвара Сепульведа, где находится офис сенатора Дайан Файнштейн.



Участники обращались с призывами: "Остановите российский империализм! Очистите небо! Сохраните наши жизни! Остановите Путина сейчас! Путин, Руки прочь от Украины!"



На всех четырех углах перекрестка были видны демонстранты.



Организаторы протеста: Марьяна Бойко, Мишка Лаврис, Ирина Василькова, Елена Калиш, Богдан Хруставчук, Андрей Татаренко, Виктор Кавинский при поддержке Центра украинского искусства, Украинский культурный центр призвали "все общество Лос-Анджелеса присоединиться к украинцам-американцам, чтобы ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТ в Украине!"