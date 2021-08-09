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В Лондоне заклинило разводной Тауэрский мост: движение по Темзе невозможно

9 августа, 2021 понедельник
22:57
Мир

9 августа один из символов Лондона - Тауэрский мост - перестал пропускать машины: разводные части моста заклинило из-за технической неисправности

Об этом рассказывает ВВС.

Днем мост развели для прохода корабля, но конструкцию разводящих отрезков моста заклинило.

Администрация района лондонского Сити, которая управляет мостом, заявила, что причина поломки пока неизвестна.

Сейчас на мосту идут ремонтные работы. По словам смотрителей переправы, они могут занять несколько часов. Движение возле моста затруднено, а проезд через Темзу невозможен.

В августе 2020 года памятник архитектуры конца XIX в. также ломался. Год назад из-за неисправности разводного механизма его закрыли на сутки.

Тауэрский мост - одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Он был построен в 1894 году. Мост поднимают около 800 раз в год.

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