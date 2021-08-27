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В Лондоне задержали мужчину, который вводил в продукты в магазинах неизвестное вещество

27 августа, 2021 пятница
08:50
Мир

Полиция Лондона задержала мужчину, который в магазинах вкалывал в продукты и другие товары неизвестное вещество

Об этом сообщается на сайте полиции Лондона .

По данным полиции, мужчина зашел в три супермаркета и вводил неизвестное вещество в продукты, прежде всего в те, которые предназначены для приготовления в микроволновке, и в мясо.

Что вводил человек и сколько продуктов испорчено, пока неизвестно.

Эти магазины закрыты, как места преступления. Правоохранители попросили людей, которые покупали там продукты, выбросить покупки.

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