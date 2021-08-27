В Лондоне задержали мужчину, который вводил в продукты в магазинах неизвестное вещество
Полиция Лондона задержала мужчину, который в магазинах вкалывал в продукты и другие товары неизвестное вещество
Об этом сообщается на сайте полиции Лондона .
По данным полиции, мужчина зашел в три супермаркета и вводил неизвестное вещество в продукты, прежде всего в те, которые предназначены для приготовления в микроволновке, и в мясо.
Что вводил человек и сколько продуктов испорчено, пока неизвестно.
Эти магазины закрыты, как места преступления. Правоохранители попросили людей, которые покупали там продукты, выбросить покупки.
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