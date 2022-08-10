В Лондоне впервые с 1984 года обнаружили полиомиелит, начали вакцинацию детского населения.
В пробах сточных вод канализации восьми районов Лондона был обнаружен вирус. В городе всем детям от 1 до 9 лет предложат вакцину против полиомиелита
Об этом сообщает SkyNews.
Вакцинный полиовирус был обнаружен в сточных водах районов Барнета, Брента, Камдена, Энфилда, Хакни, Харинги, Ислингтона и Уолтем-Фореста.
Кроме того, вирус был обнаружен в меньших концентрациях в районах, прилегающих к водосборному бассейну Бектона к югу (непосредственно под Темзой) и к востоку от Бектона.
При этом непонятно, закрепился ли вирус в этих районах, или это обнаружение связано с тем, что люди из пораженного района посещают соседние.
В то же время, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что уровень риска для населения низкий, поскольку пока не зафиксировано никаких подтвержденных случаев полиомиелита.
Национальная служба здравоохранения страны свяжется с родителями, когда придет черед их ребенка появиться для ревакцинации или введения дополнительной дозы вакцины.
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