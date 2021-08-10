В Лондоне возобновили движение по Тауэрскому мосту
Тауэрский мост в Лондоне заработал после неполадки, ранее он застрял в поднятом положении
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС .
Маст планировалось поднять в понедельник, чтобы пропустить корабль. Однако он застрял в поднятом положении примерно на 12:00.
Полиция заявила, о закрытии моста через "технической неисправности". На обоих берегах Темзы образовались заторы.
Мост открыли для движения в 01:45 по местному времени.
Представитель корпорации, которой принадлежит городов, заявил, что расследование продолжается, причина инцидента неизвестна.
- 9 августа один из символов Лондона - Тауэрский мост - перестал пропускать машины : разводные части моста заклинило из-за технической неисправности.
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