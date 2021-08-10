В Лондоне возобновили движение по Тауэрскому мосту

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС .



Маст планировалось поднять в понедельник, чтобы пропустить корабль. Однако он застрял в поднятом положении примерно на 12:00.

Полиция заявила, о закрытии моста через "технической неисправности". На обоих берегах Темзы образовались заторы.

Мост открыли для движения в 01:45 по местному времени.

Представитель корпорации, которой принадлежит городов, заявил, что расследование продолжается, причина инцидента неизвестна.

9 августа один из символов Лондона - Тауэрский мост - перестал пропускать машины : разводные части моста заклинило из-за технической неисправности.