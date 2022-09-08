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В Лондоне серийный преступник грабит на десятки тысяч фунтов женщин в спортивных залах

8 сентября, 2022 четверг
05:00
Криминал

В Лондоне серийный вор работает в спортзалах и разоряет банковские счета женщин и похищает их телефоны, суммы сделок поражают

Об этом пишет BBC.

Журналистка BBC разговаривала с несколькими женщинами, пережившими почти идентичный опыт — все они включали потерю тысяч фунтов.

Журналистка поделилась своими выводами с полицией, ранее закрывшей ряд отдельных расследований, чтобы показать, что случаи могут быть связаны.

Теперь полиция возобновит расследование.

Сходство в каждом из случаев выглядит поразительным: женщины-жертвы, которые положили свои вещи в шкафчик в популярной сети тренажерных залов, чтобы вернуться и обнаружить, что их телефоны и карточки были отобраны. В тех же магазинах был сделан ряд покупок высокой стоимости. Воры также угощают себя фаст-фудом.

У одной жертвы, Алины, в прошлом месяце украли вещи из спортзала Virgin на Финчли-роуд. Вор потратил около 10 000 фунтов стерлингов в Harrods и магазине Apple Apple в Ковент Гарден. Злоумышленник попытался потратить еще 10 000 фунтов после того, как Алина заблокировала карту. Преступник использовал ее деньги на еду и такси, снимал наличные деньги в банкоматах и ​​менял доступ к ее счетам.

В Харриете обыскали ее шкафчик в GymBox в городе. В течение 90 минут около £7500 было потрачено в Selfridges, Apple, Balenciaga и Harrods.

Шарлотта потеряла 8000 фунтов стерлингов, когда она занималась в тренажерном зале в Чизвике, после того как вор перевел ее сбережения на другой счет и ушел за покупками на Оксфорд-стрит.

Таких жертв немало.

Обычно телефоны можно сделать недоступными с помощью паролей и разблокировки лицом или отпечатком пальца. А банковские карты можно остановить. Но вор имеет метод, обходящий эти основные протоколы безопасности.

Получив телефон и карту, он регистрирует карту в приложении соответствующего банка на своем телефоне или компьютере. Поскольку карта используется на новом устройстве впервые, требуется одноразовый пароль безопасности. Этот код подтверждения банк посылает на украденный телефон. Код мигает на заблокированном экране украденного телефона. Так злоумышленник контролирует банковский счет и может перевести деньги или купить товары, или изменить доступ к счету.

Вполне возможно, что злоумышленник – женщина, которая действует сама и любит дорогие покупки. Ведь способ получения телефонов и карт указывает на то, что это кто-то, кто может зайти в женские раздевалки, не вызывая подозрений.

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