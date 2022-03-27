В Лондоне прошла многотысячная демонстрация в поддержку Украины, - The Guardian
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что жители британской столицы стоят плечом к плечу с Украиной в ее самые темные времена
Десятки тысяч человек собрались в центре Лондона, чтобы выразить солидарность с народом Украины, чтобы поддержать Украину. Они продемонстрировали уверенность в том, что Украина победит в войне против России.
Трафальгарская площадь превратилась в желто-голубое море, пишет The Guardian
На своем маршруте по Лондону демонстранты встретили текст сообщения Йоко Оно на огромном электронном билборде. Оно направила тысячам собравшихся людей сообщение, в котором говорилось: "Помните, мы все – семья. Власть – это мир".
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