Десятки тысяч человек собрались в центре Лондона, чтобы выразить солидарность с народом Украины, чтобы поддержать Украину. Они продемонстрировали уверенность в том, что Украина победит в войне против России.

Трафальгарская площадь превратилась в желто-голубое море, пишет The Guardian



Мэр Лондона Садик Хан, организовавший марш, заявил, что Украина испытала "немыслимую боль и страдания" за последний месяц. Хан сказал, что Лондон стоит "плечом к плечу с Украиной в ее самые темные времена".

На своем маршруте по Лондону демонстранты встретили текст сообщения Йоко Оно на огромном электронном билборде. Оно направила тысячам собравшихся людей сообщение, в котором говорилось: "Помните, мы все – семья. Власть – это мир".



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