Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за массовых протестов по всей стране закрыли школы, приостановили работу большинства железнодорожных сообщений, а военные были переведены в режим готовности. По данным профсоюзов, из полумиллиона бастующих 300 тысяч человек составили учителя, это рекорд с 2011 года.

Правительство Британии отреагировало на забастовки и заявило, что повышение зарплаты бюджетников еще больше усугубит проблему инфляции в стране.

"Я четко понимаю, что образование наших детей бесценно, и они заслуживают того, чтобы сегодня учиться в школе", - осудил забастовки премьер-министр Риши Сунак.

Профсоюз PCS, представляющий около 100 000 бастующих из более 120 государственных ведомств, предупредил о дальнейших скоординированных протестах.

"Если правительство ничего не сделает на этот счет, я думаю, мы увидим больше таких дней как сегодня, но в следующий раз к забастовкам будет присоединяться все больше и больше профсоюзов", - сказал Reuters генеральный секретарь PCS Марк Сервотка.

Издание отмечает, что последствия стачек учителей составляют около 20 миллионов фунтов стерлингов в день и что это может оказать политическое влияние на правительство Сунака. Пока его Консервативная партия по популярности отстает от оппозиционной Лейбористской партии на 25% в опросах, ведь общественность считает, что правительство плохо справилось с забастовками.

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