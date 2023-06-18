В Лондоне прошла акция за декриминализацию абортов
В столице Великобритании прошла масштабная акция протеста, участники которой потребовали декриминализировать аборты в стране
Об этом сообщает Sky News.
Акция протеста собрала тысячи участников. В частности, они призвали освободить из-под стражи 44-летнюю Карлу Фостер, осужденную за аборт.
Известно, что Фостер приняла препараты для медикаментозного аборта на 32-34-й неделе беременности, в то время как британский закон об абортах от 1861 года (с внесенными в него в 1967 и 1991 годах поправками) разрешает аборт только до 24-й недели. .
Женщину признали виновной в "преступлении против личности" и приговорили к 28 месяцам заключения.
Протестующие прошли маршем от Королевского суда до правительственной улицы Вайтголл.
"Это сложная тема для многих людей, но я считаю, что мы, женщины, должны иметь возможность сами решать, иметь ли нам ребенка. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы быть желанным", – сказала одна из участниц акции.
Справка
В Англии, Шотландии и Уэльсе согласно действующему закону имеется очень ограниченное количество оснований, позволяющих сделать аборт после 24-й недели беременности - например, если жизнь матери под угрозой или если есть риск, что ребенок родится с тяжелой инвалидностью.
В Северной Ирландии аборты были декриминализированы в 2019 году.
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