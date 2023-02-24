В Лондоне прошел марш в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Фото
В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Лондоне прошел масштабный антивоенный марш
Об этом сообщает Еспресо.
Марш начался у памятника Владимиру Великому вблизи Холланд парка и Посольства Украины. К нему присоединились сотни людей, в том числе украинские беженцы, вынужденно находящиеся в Великой Британии, представители диаспоры, а также все желающие.
Участники шествия отправились в российское посольство в Лондоне, чтобы напомнить миру, кто является террористом. В руках они держали сине-желтые флаги и плакаты с надписями "365 дней геноцида", "365 дней борьбы", "365 дней разрушения городов", "Украина победит", "Россия – страна-террорист".
Фото Виктории Руденко
- В годовщину вторжения РФ прошли акции и митинги в поддержку Украины в 30 странах мира. Накануне многие известные здания в европейских странах и во всем мире подсветили цветами украинского флага. В Великой Британии в знак солидарности с Украиной объявили общенациональную минуту молчания
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