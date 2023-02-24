Об этом сообщает Еспресо.

Марш начался у памятника Владимиру Великому вблизи Холланд парка и Посольства Украины. К нему присоединились сотни людей, в том числе украинские беженцы, вынужденно находящиеся в Великой Британии, представители диаспоры, а также все желающие.

Участники шествия отправились в российское посольство в Лондоне, чтобы напомнить миру, кто является террористом. В руках они держали сине-желтые флаги и плакаты с надписями "365 дней геноцида", "365 дней борьбы", "365 дней разрушения городов", "Украина победит", "Россия – страна-террорист".

Фото Виктории Руденко