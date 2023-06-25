В Лондоне обрушился жилой дом
В субботу, 24 июня, на востоке Лондона обрушился 3-этажный жилой дом
Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошел в округе Генки. Обрушившийся трехэтажный жилой дом расположен на Глостер Драйв.
На месте аварии работали десятки спасателей, техника и собаки. К счастью, под завалами никого не обнаружено, обошлось без пострадавших.
"Все, что я услышал, - это громкий звук. Здание, в котором я живу, дрожало, будто произошло землетрясение. Это было очень страшно. Когда я посмотрел в окно, все здание было разрушено", - рассказал местный житель.
Фото: aliamirofficia1/Twitter/PA Wire
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