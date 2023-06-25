В Лондоне обрушился жилой дом

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в округе Генки. Обрушившийся трехэтажный жилой дом расположен на Глостер Драйв.

На месте аварии работали десятки спасателей, техника и собаки. К счастью, под завалами никого не обнаружено, обошлось без пострадавших.

"Все, что я услышал, - это громкий звук. Здание, в котором я живу, дрожало, будто произошло землетрясение. Это было очень страшно. Когда я посмотрел в окно, все здание было разрушено", - рассказал местный житель.

Фото: aliamirofficia1/Twitter/PA Wire