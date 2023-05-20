В Лондоне не дали провести концерт Шендеровича
Университетский колледж Лондона (University College London, UCL) отменил публичное выступление и встречу с поклонниками из эмигрантских кругов для российского писателя и публициста Виктора Шендеровича
Это произошло вечером в пятницу, 19 мая 2023 года, передает "Би-би-си".
Российских лондонцев, пришедших на заранее запланированный концерт Шендеровича, "ждали запертую дверь и растерянные Шендерович и организаторы, которые пока ничего не могут сказать о причинах отмены встречи писателя со зрителями".
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Писатель с частью зрителей пошел в Риджентс-парк и сейчас выступал там.
- Напомним, в апреле Шендерович назвал оккупантов "нашими ребятами", а украинцев обвинил в "всплеске нацизма" , поскольку они желают образования на территории современной России ряда свободных демократических государств.
- После этого его внесли в базу данных "Миротворца" и облили кетчупом в Вильнюсе.
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