В Лондоне не дали провести концерт Шендеровича

Это произошло вечером в пятницу, 19 мая 2023 года, передает "Би-би-си".

Российских лондонцев, пришедших на заранее запланированный концерт Шендеровича, "ждали запертую дверь и растерянные Шендерович и организаторы, которые пока ничего не могут сказать о причинах отмены встречи писателя со зрителями".

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Писатель с частью зрителей пошел в Риджентс-парк и сейчас выступал там.