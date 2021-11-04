В Лондоне климатические активисты приклеили себя к дороге и заблокировали улицы в центре города
Активисты группы Insulate Britain организовали протест в центре Лондона
В четверг, 4 ноября, климатические активисты вышли на акцию на Парламентской площади, сообщает Sky News.
Более 60 протестующих остановили движение на центральных улицах Лондона. Утром около 40 активистов с помощью суперклея прилепили себя к асфальту, чтобы добиться выполнения своих требований. В частности, участники Insulate Britain считают необходимой полную термомодернизацию жилищного фонда государства до 2030 года, чтобы уменьшить расход энергоресурсов и таким образом снизить количество выбросов парниковых газов.
В ответ на протесты прибыла полиция и осуществила 34 ареста. В своем Twitter полицейские сообщили, что работают над тем, чтобы устранить все препятствия и возобновить движение.
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