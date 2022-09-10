Об этом сообщают в BBC.

Совет престолонаследия официально объявил Карла III новым королем Соединенного Королевства.

Соответствующая прокламация подписана в порядке очередности следующим наследником престола принцем Уильямом, королевой-консорт Камиллой, председателем Совета, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Он взошел на престол под именем Карла III. Он повторил обещание всю жизнь служить своему народу, как и его мать. Поклялся "на протяжении всего отведенного Богом времени поддерживать лежащие в основе государства конституционные принципы".

Окончил речь личным обращением к "любимой маме".

"Вы отправляетесь в последнее большое путешествие, чтобы воссоединиться с моим любимым покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы" - сказал Чарльз.

Известно, что 73-летний Чарльз стал самым старым монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Коронация монарха пройдет позже.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II

Новым королем Соединенного Королевства стал 73-летний принц Уэльский Чарльз.

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