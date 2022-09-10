В Лондоне формально объявили Чарльза III королем Великобритании
Новым королем Великобритании стал Чарльз ІІІ. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти
Об этом сообщают в BBC.
Совет престолонаследия официально объявил Карла III новым королем Соединенного Королевства.
Соответствующая прокламация подписана в порядке очередности следующим наследником престола принцем Уильямом, королевой-консорт Камиллой, председателем Совета, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
Он взошел на престол под именем Карла III. Он повторил обещание всю жизнь служить своему народу, как и его мать. Поклялся "на протяжении всего отведенного Богом времени поддерживать лежащие в основе государства конституционные принципы".
Окончил речь личным обращением к "любимой маме".
"Вы отправляетесь в последнее большое путешествие, чтобы воссоединиться с моим любимым покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы" - сказал Чарльз.
Известно, что 73-летний Чарльз стал самым старым монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Коронация монарха пройдет позже.
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