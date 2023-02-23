В Лондоне дорогу к российскому посольству выкрасили в цвета флага Украины
В четверг, 23 февраля, активисты в знак протеста покрасили в желтый и голубой цвета одну из центральных улиц Лондона, ведущую к посольству РФ
Об этом пишет издание My London.
Отмечается, что акцию протеста организовала группа активистов "Led by Donkeys" в память годовщины вторжения РФ в Украину.
"Завтра будет первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки тому, что утверждает российский диктатор и его апологеты, Украина является независимым государством и народом, имеющим полное право на самоопределение. Наличие большого украинского флага у его посольства в Лондоне напомнит ему об этом" , – говорится в заявлении.
Активисты заявили, что чтобы создать флаг, они разложили вдоль дороги 170 литров желтой и голубой красок, после чего машины разнесли краску по дороге.
Активисты добавили, что это "краска высокого стандарта, нетоксичная, без растворителей, экологичная и быстросохнущая, предназначенная для стрит-арта".
Полиция Лондона задержала троих мужчин и одну женщину по подозрению в повреждении автомагистрали.
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