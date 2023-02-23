Об этом пишет издание My London.

Отмечается, что акцию протеста организовала группа активистов "Led by Donkeys" в память годовщины вторжения РФ в Украину.

"Завтра будет первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки тому, что утверждает российский диктатор и его апологеты, Украина является независимым государством и народом, имеющим полное право на самоопределение. Наличие большого украинского флага у его посольства в Лондоне напомнит ему об этом" , – говорится в заявлении.

Активисты заявили, что чтобы создать флаг, они разложили вдоль дороги 170 литров желтой и голубой красок, после чего машины разнесли краску по дороге.

Активисты добавили, что это "краска высокого стандарта, нетоксичная, без растворителей, экологичная и быстросохнущая, предназначенная для стрит-арта".

Полиция Лондона задержала троих мужчин и одну женщину по подозрению в повреждении автомагистрали.