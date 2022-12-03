В Лондоне арестовали и выпустили под залог российского олигарха Фридмана, - СМИ
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена
Тот подозревается в таких преступлениях, как отмывание денег, сговор с целью введения в заблуждение британского Министерства внутренних дел и сговор с целью дачи ложных показаний, информирует в субботу, 3 декабря 2022 года, официальный сайт ведомства.
"58-летний мужчина был арестован в четверг (1 декабря) в его многомиллионной резиденции в Лондоне", - отмечают британские правоохранители.
Кроме него также были задержаны его сообщники в возрасте 35 и 39 лет.
35-летний задержанный имел сумку с "тысячами фунтов стерлингов наличными".
"Третий мужчина в возрасте 39 лет является бывшим парнем нынешней партнерши бизнесмена (главного фигуранта, – ред.)", - говорится в пресс-релизе NCA
К операции были привлечены более 50 офицеров.
Во время обыска изъяты "ряд цифровых устройств и значительное количество наличных".
Все трое задержанных "опрошены NCA и освобождены под залог".
Источники украинских изданий NV.ua и "Украинская правда" утверждают, что речь идет об учредителе и ведущем владельце международных финансово-промышленных групп "Альфа" и LetterOne Михаиле Фридмане.
Ему действительно 58 лет и он постоянно проживает в Лондоне.
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