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В "ЛНР" заговорили о референдуме о присоединении к России
Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении "ЛНР" в состав России может состояться в ближайшее время
Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости, передает Еспресо.TV.
"Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время", - заявил глава сепаратистов.
- Напомним, за день до начала вторжения России в Украину главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии.
- Перед тем главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
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