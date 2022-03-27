"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их

Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ

"Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым или Херсон, или любой другой город не украинский": боец ВСУ о ситуации на Юге