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Анонс

В "ЛНР" боятся львовских волонтеров? | Дарья Бурая в проекте "Война и волонтеры"

10 февраля, 2023 пятница
16:45
Новости

Сегодня в 17:00 в эфире You Tube телеканала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером, журналисткой и автором книг о войне Дарией Бурой

В так называемой ЛНР признали экстремистскими несколько сотен украиноязычных изданий. Среди них есть военные книги львовских волонтеров Дарии Бурой и Ирины Вовк.

Дарья Бурая – автор книг о современной русско-украинской войне. Она издала трехтомник "Хроника войны 2014-2020", а также описала тайные тюрьмы Донбасса в книге "Изоляция". Это все запретили к чтению в оккупированной Луганской области.

Дарья Бурая будет гостьей программы "Война и волонтеры".

война с Россией
волонтеры и война
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