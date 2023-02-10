В "ЛНР" боятся львовских волонтеров? | Дарья Бурая в проекте "Война и волонтеры"

В так называемой ЛНР признали экстремистскими несколько сотен украиноязычных изданий. Среди них есть военные книги львовских волонтеров Дарии Бурой и Ирины Вовк.

Дарья Бурая – автор книг о современной русско-украинской войне. Она издала трехтомник "Хроника войны 2014-2020", а также описала тайные тюрьмы Донбасса в книге "Изоляция". Это все запретили к чтению в оккупированной Луганской области.

Дарья Бурая будет гостьей программы "Война и волонтеры".