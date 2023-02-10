В "ЛНР" боятся львовских волонтеров? | Дарья Бурая в проекте "Война и волонтеры"
Сегодня в 17:00 в эфире You Tube телеканала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером, журналисткой и автором книг о войне Дарией Бурой
В так называемой ЛНР признали экстремистскими несколько сотен украиноязычных изданий. Среди них есть военные книги львовских волонтеров Дарии Бурой и Ирины Вовк.
Дарья Бурая – автор книг о современной русско-украинской войне. Она издала трехтомник "Хроника войны 2014-2020", а также описала тайные тюрьмы Донбасса в книге "Изоляция". Это все запретили к чтению в оккупированной Луганской области.
Дарья Бурая будет гостьей программы "Война и волонтеры".
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