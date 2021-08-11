В Ливии журналисты нашли планшет российского наемника ЧВК "Вагнера": Mein Kampf Гитлера и запрос на оружие в РФ
Военные признанного ООН правительства национального согласия Ливии нашли электронный планшет российского наемника и раскрыли журналистам его содержание
Об этом рассказывает украинская служба ВВС.
Боевики ЧВК "Вагнера" покинули эту территорию после объявления перемирия в десятилетней гражданской войне между правительством ООН в Триполи и войсками генерала Халифы Хафтара с правительством в Тобруке в 2020 году. Планшет поместили в специальный чехол, который блокирует сигнал, - чтобы нельзя было отследить его местоположение или дистанционно стереть данные.
"В памяти устройства были десятки файлов - от инструкций по установке противопехотных мин и изготовления самодельных взрывных устройств до видео разведывательных беспилотников. Было и несколько книг, в том числе Mein Kampf, "Игра престолов" и пособие по виноделию", - рассказывают журналисты ВВС.
Однако наиболее интересными, по словам издания, были военные карты зон боевых действий с примечаниями на русском языке. Большинство отметок были сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где "вагнеровцы" воевали против правительства, признанного ООН, в феврале-мае 2020 года. Карты совпадали с найденным на планшете видео безлюдных улиц Айн-Зари, которые снял беспилотник. К тому моменту жители уже покинули район.
Также на одной из карт журналисты нашли черные точки - заминированые позиции, некоторые из которых обозначены названиями самых мин - например, ОЗМ - или словами вроде "заминированный район". Иногда точки подписаны позывными бойцов, которые могут быть ответственными за эти позиции. В общем журналисты насчитали 35 точек на карте, которые они считают заминированными - большинство из них расположены в жилых районах Айн-Зари.
Кроме планшета, журналисты также получили документ объемом 10 страниц - заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020. Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит объяснил BBC, что подавляющее большинство перечисленных в заявке позиций - это современная техника, которая сейчас находится на вооружении только русской армии.
"Это подразумевает не только доступ к значительному бюджету, но и право делать запросы на новые стратегически важные, если не секретные, технологии. Частные военные компании, такие как Blackwater, также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что они полномочия просить танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники ", - пояснил Кобб-Смит.
- Напомним, в начале этого года СМИ писали, что в Ливии на поле боя захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и вывезли на американскую авиабазу Раммштайн в Германии
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