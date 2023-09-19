В Ливии жители пострадавшего от наводнения города устроили митинг и подожгли дом мэра
В понедельник, 18 сентября, в ливийском городе Дерна начались массовые акции общественности. Жители вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство властями, которые не взяли на себя ответственность за последствия распространенного наводнения, смывшего населенный пункт неделю назад
Об этом информируют Reuters и The Guardian .
Сотни людей вышли на демонстрации, требуя срочного международного расследования крушения, в результате которой погибли тысячи человек. В ту ночь протестующие подожгли резиденцию бывшего мэра Дерны, который был во главе города во время наводнения. По словам его менеджера, Абдулменам аль-Гайте был отстранен от должности.
Фото: Reuters
Это был первый крупный протест против наводнения, которое произошло из-за разрушения двух дамб неподалеку от города во время мощного урагана.
Митингующие также проявили свое недовольство другими высокопоставленными должностными лицами, в частности председателем ливийского парламента Агилой Салехом.
Правительство восточной Ливии решило отреагировать на протесты, уволив весь муниципальный совет Дерны и начав расследование. Число жертв наводнения все еще не определено.
Фото: Reuters
Что известно об урагане "Даниэль"
Шторм "Дениэль" в Ливии начался в воскресенье, 10 сентября 2023 года, после того, как он прошел через Грецию, где также привел к разрушениям и наводнениям. Он достигал скорости ветра до 150 км/ч и уничтожил две дамбы над городом Дерна на востоке Ливии, в результате чего он был затоплен водой. Ураган также ударил по другим прибрежным городам Ливии, таким как Бенгази, Сусс и Шахат, где разрушил дороги и дома. Ураган полностью затопил пустыню Аль-Мухайли.
Власти изолировали город, чтобы спасательные бригады могли работать. Операции по оказанию помощи наблюдатели характеризуют как "беспорядочные". Весь город Дерна в руинах, и спасатели вытаскивают застрявшие трупы, выброшенные волнами, среди этого мусора. Там нет ни воды, ни электричества, ни топлива, ни еды.
Ливия объявила чрезвычайное положение, закрыла школы, магазины и ввела комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре больших нефтяных порта. Больницы в Дерне больше не функционируют, а морги переполнены.
Усложняет ситуацию то, что Ливия уже более десяти лет испытывает конфликт, поэтому обычных служб для экстренных случаев здесь просто не существует, а инфраструктура была давно изношена и не ремонтировалась.
12 сентября стало известно, что в Ливии из-за разрушения дамбы, вызванного сильными дождями, погибли более 2 тыс. человек.
Впоследствии стало известно, что число погибших в результате наводнения в Ливии, вызванного ураганом "Даниэль", только в прибрежном городе Дерна достигло 11 300 человек.
ВОЗ и ООН призвали власти Ливии прекратить хоронить погибших от наводнения в братские могилы, утверждая, что это может вызвать длительный психологический стресс для семей или вызвать риски для здоровья, если они находятся вблизи воды.
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