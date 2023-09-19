В Ливии жители пострадавшего от наводнения города устроили митинг и подожгли дом мэра

Об этом информируют Reuters и The Guardian .

Сотни людей вышли на демонстрации, требуя срочного международного расследования крушения, в результате которой погибли тысячи человек. В ту ночь протестующие подожгли резиденцию бывшего мэра Дерны, который был во главе города во время наводнения. По словам его менеджера, Абдулменам аль-Гайте был отстранен от должности.

Фото: Reuters

Это был первый крупный протест против наводнения, которое произошло из-за разрушения двух дамб неподалеку от города во время мощного урагана.

Митингующие также проявили свое недовольство другими высокопоставленными должностными лицами, в частности председателем ливийского парламента Агилой Салехом.

Правительство восточной Ливии решило отреагировать на протесты, уволив весь муниципальный совет Дерны и начав расследование. Число жертв наводнения все еще не определено.

Фото: Reuters

Что известно об урагане "Даниэль"

Шторм "Дениэль" в Ливии начался в воскресенье, 10 сентября 2023 года, после того, как он прошел через Грецию, где также привел к разрушениям и наводнениям. Он достигал скорости ветра до 150 км/ч и уничтожил две дамбы над городом Дерна на востоке Ливии, в результате чего он был затоплен водой. Ураган также ударил по другим прибрежным городам Ливии, таким как Бенгази, Сусс и Шахат, где разрушил дороги и дома. Ураган полностью затопил пустыню Аль-Мухайли.

Власти изолировали город, чтобы спасательные бригады могли работать. Операции по оказанию помощи наблюдатели характеризуют как "беспорядочные". Весь город Дерна в руинах, и спасатели вытаскивают застрявшие трупы, выброшенные волнами, среди этого мусора. Там нет ни воды, ни электричества, ни топлива, ни еды.

Ливия объявила чрезвычайное положение, закрыла школы, магазины и ввела комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре больших нефтяных порта. Больницы в Дерне больше не функционируют, а морги переполнены.

Усложняет ситуацию то, что Ливия уже более десяти лет испытывает конфликт, поэтому обычных служб для экстренных случаев здесь просто не существует, а инфраструктура была давно изношена и не ремонтировалась.

12 сентября стало известно, что в Ливии из-за разрушения дамбы, вызванного сильными дождями, погибли более 2 тыс. человек.

Впоследствии стало известно, что число погибших в результате наводнения в Ливии, вызванного ураганом "Даниэль", только в прибрежном городе Дерна достигло 11 300 человек.

ВОЗ и ООН призвали власти Ливии прекратить хоронить погибших от наводнения в братские могилы, утверждая, что это может вызвать длительный психологический стресс для семей или вызвать риски для здоровья, если они находятся вблизи воды.