В Ливии на берегу моря нашли гашиш с портретами Путина

Об этом сообщает The Libya Observer .



Житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии обнаружил на морском берегу 323 брикета с гашишем с изображениями президента России Владимира Путина. Отмечается, что мужчина сообщил о находке полиции.



Также несколько дней назад на востоке Ливии обнаружили большое количество гашиша с изображениями колумбийца Пабло Эскобара. Вероятно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша наркодилера.