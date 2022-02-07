В Ливии на берегу моря нашли гашиш с портретами Путина
На морском побережье Ливии была найдена партия гашиша с портретами президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает The Libya Observer .
Житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии обнаружил на морском берегу 323 брикета с гашишем с изображениями президента России Владимира Путина. Отмечается, что мужчина сообщил о находке полиции.
Также несколько дней назад на востоке Ливии обнаружили большое количество гашиша с изображениями колумбийца Пабло Эскобара. Вероятно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша наркодилера.
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