Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики Украины и министр культуры Александр Ткаченко .

Слоган музыкального конкурса в этом году - "Объединенные музыкой", а флешмоб ставит своей целью не только выразить свою солидарность с Украиной, но и призвать граждан донатить в фонд War Child - единственную специализированную благотворительную организацию для детей, пострадавших из-за войны.

"Каждый желающий может присоединиться к акции, как физически в последний день "Евровидения" в 12:00 по британскому времени (14.00 по киевскому), так и онлайн спев песню The Beatles "With A Little Help From My Friends". Видео со своей версией исполнение песни можно скачать на любой канал соцсетей с хештегом #HelpUkraineSong накануне и в день "Евровидения", - объясняет Ткаченко.

Акция солидарности состоится по инициативе креативной компании Aurora при поддержке Национальных музеев Ливерпуля, War Child, Министерства культуры и информационной политики Украины и Hoshva PR&DGTL.