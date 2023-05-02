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В Ливерпуле накануне Евровидения открыли Монумент мира в Украине

2 мая, 2023 вторник
18:54
Культура

В Ливерпуле накануне песенного конкурса "Евровидение", который состоится там от имени Украины, открыли памятник, посвященный надежде на мир

Об этом сообщает Sky News.

Памятник торжественно открыли во вторник на территории бывшего детского дома Strawberry Field, прославившегося песней группы the Beatles Strawberry Fields Forever.

Статую, изображающую мужчину с книгой, голубем и украинским флагом, выставят на обозрение фанатов Евровидения, которые посетят город накануне финала конкурса 13 мая.

Статуя будет выставлена в Ливерпуле, а затем ее планируют перевезти в Украину, когда там станет безопасно.

"Украинский памятник мира приглашает наших гостей стать на защиту мира, кем бы они ни были, где бы они ни находились – это чувство, которым Джон Леннон жил и дышал на протяжении всей своей жизни. Памятник является прекрасным новым символом надежды для Украины, и он будет напоминанием остальному миру о пути к миру: служить, делиться, прощать, вести диалог", – прокомментировала Кэти Версфельд, директор миссии "Strawberry Field".

Статую выполнила 16-летняя Осбелит Гарсия-Моралес из Мексики, получившая заказ в прошлом году от калифорнийской коалиции художников "Глобальная инициатива мира".

Среди гостей церемонии открытия памятника была сестра Джона Леннона Джулия Берд.

  • Напомним, 11 апреля в Ливерпуле стартовал флешмоб #HelpUkraineSong, который завершится в последний день Евровидения.
  • Также в Ливерпуле памятник Beatles одели в вышиванки в ожидании Евровидения.

Евровидение
Великобритания
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