В Ливерпуле накануне Евровидения открыли Монумент мира в Украине

Об этом сообщает Sky News.

Памятник торжественно открыли во вторник на территории бывшего детского дома Strawberry Field, прославившегося песней группы the Beatles Strawberry Fields Forever.

Статую, изображающую мужчину с книгой, голубем и украинским флагом, выставят на обозрение фанатов Евровидения, которые посетят город накануне финала конкурса 13 мая.

Статуя будет выставлена в Ливерпуле, а затем ее планируют перевезти в Украину, когда там станет безопасно.

"Украинский памятник мира приглашает наших гостей стать на защиту мира, кем бы они ни были, где бы они ни находились – это чувство, которым Джон Леннон жил и дышал на протяжении всей своей жизни. Памятник является прекрасным новым символом надежды для Украины, и он будет напоминанием остальному миру о пути к миру: служить, делиться, прощать, вести диалог", – прокомментировала Кэти Версфельд, директор миссии "Strawberry Field".

Статую выполнила 16-летняя Осбелит Гарсия-Моралес из Мексики, получившая заказ в прошлом году от калифорнийской коалиции художников "Глобальная инициатива мира".

Среди гостей церемонии открытия памятника была сестра Джона Леннона Джулия Берд.