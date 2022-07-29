Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины в Ливане.



Отмечается, что 28 июля посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом государства Мишелем Ауном.



В ходе встречи были обсуждены вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок. Отмечается, что, несмотря на военные действия со стороны российского агрессора, Украина остается надежным партнером Ливана и будет обеспечивать его продовольственную безопасность.



Посол обратил внимание президента на факт захождения 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий.

"Выражена просьба принять меры для выяснения обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах. Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям", - говорится в сообщении.



Украинский посол также ознакомил президента Ливана с военной ситуацией на Юге и Востоке.

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