Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает издание "Крым.Реалии".

Дипломат рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна. Его ранее проект Радио Свобода Крым. Реалии зафиксировал в Феодосийском морском порту.

"По подтверждению того, что это зерно украинское: конечно, для того чтобы это подтвердить, необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение, и чтобы судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – сообщил Игорь Осташ.

Посол Украины в Ливане подчеркнул, что судно не может выгрузить зерно и находится в порту Триполи.

"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть ответная реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов и подпадает под их так называемый "Закон Цезаря". Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ», – рассказал украинский посол.

Данные о пребывании судна LAODICEA в порту Триполи подтверждает сайт Marine Traffic, показывающий историю маршрутов и местонахождение судов в реальном времени. Сообщается, что сухогруз прибыл в Триполи из турецкого порта Измир.

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