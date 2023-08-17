В Ливане полностью выключили электроэнергию из-за неуплаты долга

Об этом информирует Sky News.

"Ливан погрузился в полную тьму в среду вечером после того, как было объявлено, что деятельность заводов "Дейр-Аммар" на севере страны и "Аль-Захрани" на юге была остановлена эксплуатирующей компанией "Прайм Саут" из-за финансового долга", - говорится в материале.

Энергетическая компания требует 83 млн долларов, но ливанская госкомпания Electricit du Liban заплатила всего 2 млн долларов оператору ТЭС Primesouth.

В результате без электричества оказались больницы, государственные учреждения, аэропорт Бейрута и регионы, которым не поставляют питьевую воду. Это единственные источники электроэнергии для Ливана мощностью 550 МВт.

Сообщается, что это не первый раз, когда Ливан испытывает блекаут. В 2022 году также была приостановлена подача электроэнергии из-за спора вокруг электростанции близ Бейрута.