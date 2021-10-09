В Ливане из-за блэкаута 6,8 млн человек остались без электроэнергии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. Компания пытается использовать запасы топлива Минобороны Ливана, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не удастся.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока не получат деньги за топливо, причем исключительно в долларах США.

Проблемы с электричеством возникали в Ливане и раньше. Чаще всего жители получали электроэнергию только по 2 часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было. У многих ливанцев есть собственные дизельные генераторы, но их тоже не хватает.



По данным Всемирного банка население Ливана составляет 6,8 млн человек.

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