В Литву прибыло почти 50 тыс. вынужденно переселенных людей из Украины

Об этом пишет LRT.lt.



За минувшие сутки, 25 апреля, в центрах регистрации беженцев или Департаменте миграции зарегистрировались 520 человек, 154 из них несовершеннолетние. Среди них 40 детей младше шести лет.



По данным издания, среднесуточное количество людей, прибывающих из Украины, остается стабильным на уровне 350. Около 16 000 украинцев, или около трети всех беженцев, зарегистрировались в Вильнюсском регистрационном центре.



Из общего количества зарегистрированных сейчас 5300 – это дети до 6 лет, 14600 – несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет. Еще 2200 – люди в возрасте от 65 лет.



Больше всего среди украинских беженцев – женщин и детей. Большинство из них обратились за видом на временное проживание.



По состоянию на 23 апреля из-за полномасштабного вторжения России из Украины уехали 5 186 744 человека. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Напомним, Литва призвала Евросоюз ввести санкции против патриарха Кирилла.

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