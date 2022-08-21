В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США
В Литву прибыл американский десантный корабль USS Kearsarge, являющийся командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США
Об этом сообщают Военно-морские силы Литвы на своей странице в фейсбуке.
Известно, что американский десантный корабль USS Kearsarge вошел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.
Посольство США в Литве сообщило, что американский корабль прибыл для демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО.
Длина корабля USS Kearsarge составляет 257,3 метра, ширина 60,1 метра. Экипаж корабля насчитывает более 2 тысяч человек, но одновременно на борту находится до 1,5 тысяч человек.
Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовика AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.
Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.
- 20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о готовящихся двух новых пакетах военной помощи Украине. "С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправления 29 и 30 уже готовятся!", - написал он.
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