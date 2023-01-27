В Литве завершила обучение группа украинских минометчиков

Об этом сообщили в вооруженных силах Литвы.

"Военные учились работать с минометами калибра 60 миллиметров, а сейчас возвращаются на поле боя, чтобы бороться с российскими захватчиками. В искусных руках такое оружие – эффективное средство огневой поддержки пехоты во время штурмовых действий и проведения других военных операций, в частности в условиях городских боев", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Литвы добавили, что вскоре подготовят новую группу украинских минометчиков.

12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами.