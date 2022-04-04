В Литве зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из Украины с начала полномасштабной войны

Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.



В целом, по данным Департамента статистики Литвы, в стране с начала войны было зарегистрировано 39 тысяч 347 беженцев войны из Украины.



В том числе из них 16,6 тысячи - несовершеннолетние лица.



Около трети прибывших украинцев зарегистрировано в Вильнюсском регистрационном центре.



Почти 4,5 тысячи беженцев, прибывших в Литву, – это дети до шести лет, более 12 тысяч. – от шести до 18 лет.



Только на 3 апреля в Литве зарегистрировано 180 беженцев, из них 65 несовершеннолетних и 18 детей в возрасте до шести лет.



Большинство прибывших обращались за удостоверением на временное проживание по гуманитарным соображениям.

Почти все женщины и дети.



По данным ООН, с начала войны в Украине месяц назад страну покинули более 4 миллионов человек. популяция.

С начала полномасштабной войны Польша выдала украинским беженцам более 625 тысяч удостоверений личности.