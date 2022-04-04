В Литве зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из Украины с начала полномасштабной войны
По данным Департамента статистики Литвы, в стране зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из Украины с начала полномасштабной войны
Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
В целом, по данным Департамента статистики Литвы, в стране с начала войны было зарегистрировано 39 тысяч 347 беженцев войны из Украины.
В том числе из них 16,6 тысячи - несовершеннолетние лица.
Около трети прибывших украинцев зарегистрировано в Вильнюсском регистрационном центре.
Почти 4,5 тысячи беженцев, прибывших в Литву, – это дети до шести лет, более 12 тысяч. – от шести до 18 лет.
Только на 3 апреля в Литве зарегистрировано 180 беженцев, из них 65 несовершеннолетних и 18 детей в возрасте до шести лет.
Большинство прибывших обращались за удостоверением на временное проживание по гуманитарным соображениям.
Почти все женщины и дети.
По данным ООН, с начала войны в Украине месяц назад страну покинули более 4 миллионов человек. популяция.
- С начала полномасштабной войны Польша выдала украинским беженцам более 625 тысяч удостоверений личности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное