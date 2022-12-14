В Литве запретили пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии

Об этом сообщает LRT .

За закон проголосовали 103 члена литовского сейма. Впоследствии его подпишет президент.

Документ создаст правовую основу демонтажа памятников-символов тоталитаризма и авторитаризма из общественных мест в Литве. Также это коснется мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Кроме того, закон будет запрещать упоминание людей, которые были активными участниками политических, военных и репрессивных структур репрессивной оккупационной власти. Запрещается также размещение на общественных объектах названий организаций, событий и/или дат, символизирующих тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии.

Под запрет попали знаки военной агрессии таких режимов против других государств, а также символы советской оккупации Литвы в 1940-1941, 1944-1990 годах и нацистской оккупации с 1939 по 1944 годы.

Отмечают, что запреты не будут распространяться на музеи, архивы, библиотеки во время организации различных мероприятий, направленных на информирование общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях. Не будет наказываться использование таких предметов и информации для науки, профессионального искусства и коллекционирования.

Какие общественные объекты признавать пропагандистскими сможет определить Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти. При этом специальная межведомственная комиссия должна будет самостоятельно оценить выбранные объекты. Гендиректор центра геноцида не позднее чем через пять рабочих дней после заключения комиссии должен будет принять решение о демонтаже соответствующего объекта.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 мая 2023 года. В Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов отдельных тоталитарных и авторитарных режимов.

13 декабря в Литве продолжили чрезвычайное положение на границе с Россией и Белоруссией.