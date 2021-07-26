В Литве задержанные на границе с Беларусью мигранты устроили бунт

Об этом сообщает Delfi .

Утром 26 июля начали бунтовать мигранты, находящиеся в помещении бывшей школы в Веребеяй.

Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную пищу.

"Все началось утром, когда не позволили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не позволили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", - сказал заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюса Пранскявичюса.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили пищу. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать пищу. Единственное требование - выпустить их с территории", - сказал он.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов.