В Литве задержанные на границе с Беларусью мигранты устроили бунт
В Литве задержанные на границе с Беларусью нелегальные мигранты из Ирака устроили бунт, требуя отпустить их
Об этом сообщает Delfi .
Утром 26 июля начали бунтовать мигранты, находящиеся в помещении бывшей школы в Веребеяй.
Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную пищу.
"Все началось утром, когда не позволили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не позволили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", - сказал заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюса Пранскявичюса.
По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.
"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили пищу. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать пищу. Единственное требование - выпустить их с территории", - сказал он.
Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов.
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