В Литве задержали троих украинцев, которые нелегально перевозили мигрантов в ЕС
Литовские пограничники задержали троих украинцев, нелегально перевозивших мигрантов в Западную Европу
Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы, передает Delfi.
Украинцев задержали в Калварийском управлении Литвы, они двигались в сторону Польши. Нарушители переправляли троих иракцев - семейную пару и ребенка.
За это гражданам Украины грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.
Отмечается, что в этом году литовские пограничники начали 55 судебных разбирательств по незаконной переправке людей через госграницу и задержали 81 человек.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- 15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздавались выстрелы.
- Вчера, 15 ноября, группа мигрантов из Беларуси штурмовала польскую границу в районе Кузницы.
- Во вторник, 16 ноября, семеро польских полицейских пострадали при попытке мигрантов прорваться через границу.
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