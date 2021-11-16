В Литве задержали троих украинцев, которые нелегально перевозили мигрантов в ЕС

Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы, передает Delfi.



Украинцев задержали в Калварийском управлении Литвы, они двигались в сторону Польши. Нарушители переправляли троих иракцев - семейную пару и ребенка.



За это гражданам Украины грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.



Отмечается, что в этом году литовские пограничники начали 55 судебных разбирательств по незаконной переправке людей через госграницу и задержали 81 человек.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздавались выстрелы.

Вчера, 15 ноября, группа мигрантов из Беларуси штурмовала польскую границу в районе Кузницы.

Во вторник, 16 ноября, семеро польских полицейских пострадали при попытке мигрантов прорваться через границу.