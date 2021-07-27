В Литве за шпионаж в РФ к 6 годам приговорили экс-депутата Сейма

Об этом рассказывает "Делфи".



Альгирдас Палецкис - левый политик. Он внук первого после оккупации страны Советским Союзом председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса.



Палецкис был представителем левых сил в Литве. В 2009 году он возглавил Социалистический народный фронт - партию, которая образовалась после слияния соцпартии Литвы и "Фронта".



Вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности по делу, он дал показания и признал свою вину сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас.



Генеральная прокуратура предлагала наказать экс-депутата Палецкиса девятью годами лишения свободы, а Бертаускаса освободить от уголовной ответственности.



Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017-го по октябрь 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые, вероятно за денежное вознаграждение, собирали информацию, интересующую российскую разведку.

Напомним, в июне в Латвии в деле о шпионаже депутата Сейма Яниса Адамсонса на Россию арестовали гражданина РФ