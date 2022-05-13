В Литве вырос уровень преступности, среди жертв – украинские беженцы
Уровень преступности в Литве в первом квартале текущего года вырос на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди жертв мошенников есть беженцы из Украины
Об этом пишет LRT со ссылкой на данные главного комиссара полиции.
"Около 50 украинцев стали жертвами разных преступлений. Подавляющее большинство украинцев стало мишенью мошенников, в том числе бытовых, электронных и телефонных. Мы наблюдаем тенденцию нападения преступников на украинских беженцев", – сказал глава полиции Ренатас Пожела.
По данным полиции, в первом квартале 2022 года зафиксировано 11 900 преступлений, что на 18,4% больше, чем в прошлом году.
По словам главы полиции, 26 украинцев также подозреваются в совершении уголовных правонарушений, таких как ДТП, кражи и насильственные преступления.
- 5 мая в Литве трудоустроился каждый третий из 28 тыс. трудоспособных украинских беженцев.
- По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, возросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное