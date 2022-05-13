В Литве вырос уровень преступности, среди жертв – украинские беженцы

Об этом пишет LRT со ссылкой на данные главного комиссара полиции.

"Около 50 украинцев стали жертвами разных преступлений. Подавляющее большинство украинцев стало мишенью мошенников, в том числе бытовых, электронных и телефонных. Мы наблюдаем тенденцию нападения преступников на украинских беженцев", – сказал глава полиции Ренатас Пожела.

По данным полиции, в первом квартале 2022 года зафиксировано 11 900 преступлений, что на 18,4% больше, чем в прошлом году.

По словам главы полиции, 26 украинцев также подозреваются в совершении уголовных правонарушений, таких как ДТП, кражи и насильственные преступления.

5 мая в Литве трудоустроился каждый третий из 28 тыс. трудоспособных украинских беженцев.

По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, возросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.

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