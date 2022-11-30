В Литве выпустили монету, посвященную украинской борьбе за свободу

Об этом говорится на странице Банка Литвы.

Коллекционная монета – номиналом 10 евро. Значительная часть средств, полученных от продажи монет монет, будет направлена на помощь Украине.

Помощь каждого покупающего монету составляет 70 евро, общая стоимость монеты – 96,80 евро. Денежные средства будут перечислены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи.

Монета стилизована под вышиванку. На ней изображен герб Литовской Республики и трезубец. Автор монеты, украинская художница Светлана Матвиенко. Коллекционные монеты выпущены тиражом 5000 штук, а чеканили их на Литовском монетном дворе.

Напомним, Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки

Как мы писали ранее, Литва готовит пакет гуманитарной и энергетической помощи Украине на 2 млн. евро

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