В Литве выпустили монету, посвященную украинской борьбе за свободу
Серебряную монету можно приобрести уже с 30 ноября и посвящена она борьбе Украины за свободу
Об этом говорится на странице Банка Литвы.
Коллекционная монета – номиналом 10 евро. Значительная часть средств, полученных от продажи монет монет, будет направлена на помощь Украине.
Помощь каждого покупающего монету составляет 70 евро, общая стоимость монеты – 96,80 евро. Денежные средства будут перечислены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи.
Монета стилизована под вышиванку. На ней изображен герб Литовской Республики и трезубец. Автор монеты, украинская художница Светлана Матвиенко. Коллекционные монеты выпущены тиражом 5000 штук, а чеканили их на Литовском монетном дворе.
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