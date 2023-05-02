В Литве вступил в силу закон о десоветизации публичного пространства
С 1 мая в Литве вступил в силу закон о десоветизации публичного пространства, предусматривающий запрещение пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Закон, принятый Сеймом Литвы в декабре 2022 г., позволит убрать из публичного пространства символы тоталитаризма и авторитаризма – мемориалы, другие памятники, а также названия улиц, площадей и других общественных объектов.
Согласно закону, запрет будет касаться любой формы чествования или изображения лиц, символики или информации, пропагандирующих тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологии, отмечает литовский Сейм.
Запрет не распространяется на музеи, архивы, библиотеки во время организации выставок, информирование общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях, использование таких предметов и информации в целях образования, науки, профессионального искусства и коллекционирования.
Оценка публичных объектов на предмет пропаганды тоталитарных или авторитарных режимов и их идеологий будет осуществлять Литовский центр исследований геноцида и сопротивления, а также муниципальные органы власти.
В каждом случае демонтажу объекта советской или тоталитарной пропаганды свой вывод сначала должна предоставить межведомственная комиссия, состоящая из девяти членов, делегированных от различных учреждений и организаций.
После этого решение о демонтаже объекта принимает генеральный директор Центра исследований геноцида и сопротивления.
До этого в Литве была предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов. Однако, после того как Россия начала полномасштабную войну в Украине, многие муниципалитеты выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.
- Напомним, 23 апреля страны Балтии вызвали китайских послов в свои МИД из-за комментария о суверенитете постсоветских стран и заявили о недопустимости такой позиции.
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