Об этом пишет Kauno Diena .

Депутаты-консерваторы Вилюс Семешко и Пауле Кузьмицкене считают, что нынешнее название относится к российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Область Советского Союза была названа в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были переименованы в его честь. Один из них – тогда Кеннисберг, ныне Калининград – сохранил это название до сих пор", - акцентировали политики.

По их мнению, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть названия, отказаться от использования чужих для литовского языка названий.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять иноязычными терминами наш государственный язык. Мы солидарны с нашими соседями-поляками и приглашаем вас не использовать навязанные нам искусственные названия в литовском языке", – сказал Семешко.