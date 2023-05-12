В Литве вслед за Польшей предложили переименовать Калининград и область
Два депутата Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию литовского языка (VLKK) по замене названий Калининградской области и города Калининград на Каралючюс
Об этом пишет Kauno Diena .
Депутаты-консерваторы Вилюс Семешко и Пауле Кузьмицкене считают, что нынешнее название относится к российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.
"Область Советского Союза была названа в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были переименованы в его честь. Один из них – тогда Кеннисберг, ныне Калининград – сохранил это название до сих пор", - акцентировали политики.
По их мнению, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть названия, отказаться от использования чужих для литовского языка названий.
"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять иноязычными терминами наш государственный язык. Мы солидарны с нашими соседями-поляками и приглашаем вас не использовать навязанные нам искусственные названия в литовском языке", – сказал Семешко.
- 10 мая Польша сменила названия Калининграда и Калининградской области. В Кремле заявили о русофобии, "граничащей с безумием".
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