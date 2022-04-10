В Литве возобновят учения для украинских военных

Об этом заявил командующий литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, передает издание Delfi.



"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине", – заявил он.



Рупшис отметил, что этот вопрос был отдельно согласован с находящимся в Литве начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом.



"Уже около двух месяцев Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", - добавил командующий литовской армией.

Ранее сообщалось, что группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном учении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade.