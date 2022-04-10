В Литве возобновят учения для украинских военных
В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой
Об этом заявил командующий литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, передает издание Delfi.
"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине", – заявил он.
Рупшис отметил, что этот вопрос был отдельно согласован с находящимся в Литве начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом.
"Уже около двух месяцев Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", - добавил командующий литовской армией.
- Ранее сообщалось, что группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном учении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное