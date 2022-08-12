В Литве возбудили уголовное дело против пророссийского блоггера Анатолия Шария
В Генпрокуратуре Литвы сообщили, что начали расследование после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина о незарегистрированной деятельности Шария
Об этом отмечается литовское издание 15min.
"Сообщаем, что 2 августа начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (Легализация имущества, полученного преступным путем). Расследование организует Управление расследования финансовых преступлений, организатор прокуратуры. Департамента уголовного розыска Генпрокуратуры", - сообщила .
Отмечается, что Генпрокуратура Литвы начала проверку имущества и финансов Анатолия Шария после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина о незарегистрированной деятельности пророссийского блоггера.
Будучи резидентом Литвы, он мог получать незадекларированные доходы из непонятных российских источников и уклоняться от уплаты налогов.
- В феврале 2021 года СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск. 25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.
- 5 мая пророссийский блогер Шарий был задержан в Испании. Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины.
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