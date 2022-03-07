В Литве волонтеры собрали €17 млн для украинских военных

Об этом пишет Delfi.



"В настоящее время в Украину уже прибыл грузовик со снаряжением, обувью, спальными мешками, бронежилетами, медицинскими средствами и т.д. В Украину также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным", - сообщили в Blue/Yellow.



Организация поддерживает украинских солдат, волонтеров и терроборону.



Литовцы также жертвуют другим неправительственным организациям, помогающим беженцам и пострадавшим от войны.



Кроме того, Литва предоставила Украине государственную медицинскую помощь на сумму €3,7 млн.

Напомним, ранее почти €5,5 млн. финансовой помощи украинцам собрали в Латвии.

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