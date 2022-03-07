В Литве волонтеры собрали €17 млн для украинских военных
Литовская волонтерская организация Blue/Yellow, помогающая украинским военным, собрала для них €17 млн
Об этом пишет Delfi.
"В настоящее время в Украину уже прибыл грузовик со снаряжением, обувью, спальными мешками, бронежилетами, медицинскими средствами и т.д. В Украину также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным", - сообщили в Blue/Yellow.
Организация поддерживает украинских солдат, волонтеров и терроборону.
Литовцы также жертвуют другим неправительственным организациям, помогающим беженцам и пострадавшим от войны.
Кроме того, Литва предоставила Украине государственную медицинскую помощь на сумму €3,7 млн.
- Напомним, ранее почти €5,5 млн. финансовой помощи украинцам собрали в Латвии.
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