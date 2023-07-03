В Литве стартовали международные учения Сил спецопераций
С 3 по 13 июля в Литве проходят международные учения Сил специальных операций НАТО Strong & United 2023 (Сильные и единые)
Об этом сообщили в вооруженных силах Литвы.
В учениях принимают участие подразделения сил спецопераций Литвы, Польши и Германии. Во время тренировок, которые пройдут в Клайпеде, Вильнюсе, Казлу-Руде и других районах Литвы, их участники будут учиться реагировать на возможные угрозы в различных ситуациях.
Учения будут проходить на военных объектах, а также в гражданской местности. Солдаты будут тренироваться на суше, в территориальных водоемах, также ожидаются полеты истребителей и вертолетов.
Международные учения Сил специальных операций Strong & United 2023 является частью цикла совместных учений с союзниками в Литве, в который входят все вооруженные силы Литвы.
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