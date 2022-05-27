Об этом сообщает Bild.

Собрание, по информации журналистов, посетили более 70 гостей, среди которых бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, давно живущие за рубежом.

Организатором конференции выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Обсудили три возможных сценария изменений в России:

"РФ станет большой Украиной": трещины в режиме приведут к краху нынешнего режима, в стране пройдут демократические выборы и Россия будет развиваться по украинскому сценарию. Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим. "Восстание снизу": "массы" восстанут против режима страха, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а РФ распадется на маленькие республики.

Заметим, сегодня стало известно, что в России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины.

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