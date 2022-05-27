В Литве состоялся "Антипутинский саммит", где обсуждались варианты смены власти и политики в России, - Bild
В Литве состоялась закрытая встреча, на которой обсуждали сценарии, при которых Путин может потерять власть из-за войны в Украине
Об этом сообщает Bild.
Собрание, по информации журналистов, посетили более 70 гостей, среди которых бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, давно живущие за рубежом.
Организатором конференции выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Обсудили три возможных сценария изменений в России:
- "РФ станет большой Украиной": трещины в режиме приведут к краху нынешнего режима, в стране пройдут демократические выборы и Россия будет развиваться по украинскому сценарию.
- Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим.
- "Восстание снизу": "массы" восстанут против режима страха, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а РФ распадется на маленькие республики.
- Заметим, сегодня стало известно, что в России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.82
Покупка 34.82Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.71Продажа 38.24
- Актуальное
- Важное