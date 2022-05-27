English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Литве состоялся "Антипутинский саммит", где обсуждались варианты смены власти и политики в России, - Bild

В Литве состоялся "Антипутинский саммит", где обсуждались варианты смены власти и политики в России, - Bild

27 мая, 2022 пятница
20:14
Мир

В Литве состоялась закрытая встреча, на которой обсуждали сценарии, при которых Путин может потерять власть из-за войны в Украине

Об этом сообщает Bild.

Собрание, по информации журналистов, посетили более 70 гостей, среди которых бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, давно живущие за рубежом.

Организатором конференции выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Обсудили три возможных сценария изменений в России:

  1. "РФ станет большой Украиной": трещины в режиме приведут к краху нынешнего режима, в стране пройдут демократические выборы и Россия будет развиваться по украинскому сценарию.
  2. Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим.
  3. "Восстание снизу": "массы" восстанут против режима страха, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а РФ распадется на маленькие республики.
  • Заметим, сегодня стало известно, что в России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Литва
антиросийськие санкции
Читайте также:
черги на кордоні
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Николай Княжицкий
26 мая, 2022 четверг
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
обстріл ракетний удар
27 мая, 2022 пятница
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.82
    Покупка 34.82
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.71
    Продажа 38.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
20:56
Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта
20:53
Путин заявил о готовности активизировать обмен пленными, – канцлер Австрии
20:41
На фото защитник Украины
Силы ОТГ "Восток" 27 мая убили до 60 оккупантов, уничтожили БМП, ББМ и артиллерийскую систему
20:40
Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине
20:40
Враг обстрелял из минометов Сумщину
20:39
В Москве не отказались от планов "взять Киев", - росСМИ
20:35
Тяжелое вооружение из США является приоритетом, и оно все ближе к Украине, - Кулеба
20:31
В Херсоне прогремели взрывы
20:24
УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров
20:16
Российские захватчики на Херсонщине похитили супругов крымских татар, - Денисова
20:08
Российским СМИ приостановили членство в Европейском сообществе вещателей
20:04
УЕФА будет разводить украинские и белорусские клубы на жеребьевках
19:51
В Болгарии утвердили план перехода на евро с 2024 года
19:43
Юрген Клопп
Забрать финал Лиги чемпионов у России – правильный месседж. Играем этот матч для людей из Украины, - тренер "Ливерпуля" Клопп
19:39
Украина примет участие в саммите министров обороны НАТО
19:37
Путь Украины в ЕС: Зеленский поднимет вопрос получения статуса кандидата на саммите Евросоюза, - ОП
19:36
На фото жилые дома Северодонецка
На околицах Северодонецка идут бои, трасса Бахмут - Лисичанск полностью простреливается
19:29
Более 1,8 тыс. переселенцев получили одноразовую помощь от государства на вокзалах Львова и Днепра
19:22
Эксклюзив
Перспектив на Запорожском направлении у России нет, враг строит 2 линии обороны на оккупированных территориях, - Максим Жорин
19:10
На фото награда, которую вручили Патрону
Пес Патрон получил премию на Каннском фестивале
19:09
Зенитники 95 бригады сбили российский Ка-52 на Харьковщине
19:02
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о соли
19:00
Манор Соломон
Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" заявил, что уходит из клуба
18:59
Лиз Трасс
Помогать Украине танками и самолетами вполне законно, - глава МИД Британии Лиз Трасс
18:53
В Орехове на Запорожье снова вводят удлиненный комендантский час на выходные
18:50
На фото военная техника оккупантов
Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ
18:34
Украина требует от Германии прекратить работу газопровода "Северный поток - 1"
18:29
Факт временной оккупации части Украины не помешает евроинтеграции, - посол ЕС
18:28
"Манчестер Сити" готов продать Зинченко, но хочет солидных денег
18:24
В Мелитополе российские войска после захвата педуниверситета ворвались с оружием в агротехнологический вуз
18:14
Россия и Украина ведут переговоры только об обмене пленными, - глава МИД Турции
18:07
В Херсоне оккупанты поселились в исправительной колонии, - разведка
18:03
Россию и Беларусь лишили права выступления на ЧМ по хоккею
17:46
"Десна"
"Мариуполю" и "Десне" закрепили места в УПЛ
17:44
Снаряд РСЗО "Град"
США "пересекут красную линию", поставляя ракетные системы большой дальности, - российские государственные пропагандисты
17:39
вакцина
В ЕС планируют закупить лекарства и вакцину против обезьяньей оспы
17:36
На фото информация о конкурсе на эскиз новой марки
"Доброго вечора, ми з України": Укрпочта объявила конкурс на эскиз новой марки
17:26
"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь": оккупанты массово отказываются наступать, - перехват СБУ
17:20
Эксклюзив
Оккупанты шантажируют мариупольцев: если горожане не будут разбирать завалы, то захватчики прекратят поставки питьевой воды в город, — советник мэра
17:17
На фото проводники и лидер группы Калуш
Укрзализныця будет дарить пассажирам поезда "Стефания" розовую панамку с автографом лидера группы Kalush
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV