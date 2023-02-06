В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины

Об этом идет речь на сайте инициативы.

"Литва - это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в твиттере.