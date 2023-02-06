В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины
В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным Силам Украины
Об этом идет речь на сайте инициативы.
"Литва - это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в твиттере.
- 1 февраля министерство обороны Литвы анонсировало подготовку в стране 1600 защитников Украины, они пройдут обучение в течение 2023 года. "Сейчас с представителями Военной академии Литвы обсуждается возможность предложить шестинедельный курс для 50 человек. Если его утвердят, всего в Литве можно было обучить 100 командиров рот", - добавили в ведомстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное