В Литве сделали первый шаг для введения обязательной вакцинации в ряде сфер

Об этом сообщает Delfi.

Второе чтение состоится не ранее второй половины августа.

Парламент намерен принять законопроект в срочном порядке - в двух, а не в трех чтениях.

Сейм принял решение, что до 18 августа депутаты могут подавать поправки к законопроекту.

Оппозиция остро критиковала законопроект и угрожала, что соберет подписи 34 депутатов (конституционная меньшинство), чтобы приостановить провозглашение закона и передать законопроект на всенародное голосование.