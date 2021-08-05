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В Литве сделали первый шаг для введения обязательной вакцинации в ряде сфер

5 августа, 2021 четверг
07:34
Новости

Сейм Литвы в первом чтении принял инициативу, которая вводит обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда профессий (медики, педагоги, социальные работники)

Об этом сообщает Delfi.

Второе чтение состоится не ранее второй половины августа.

Парламент намерен принять законопроект в срочном порядке - в двух, а не в трех чтениях.

Сейм принял решение, что до 18 августа депутаты могут подавать поправки к законопроекту.

Оппозиция остро критиковала законопроект и угрожала, что соберет подписи 34 депутатов (конституционная меньшинство), чтобы приостановить провозглашение закона и передать законопроект на всенародное голосование.

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